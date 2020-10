Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin keçirdiyi döyüş əməliyyatları nəticəsində düşmənin xeyli sayda “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən (MN) bildirilib.

