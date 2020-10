Azərbaycanın Hadrut qəsəbəsi və bir neçə kənd erməni işğalçılarından azad edilib.

Metbuat.az bu barədə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib. "Hadrud qəsəbəsi, Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək, Qışlaq, Qaracalı, Əfəndilər, Süleymanlı, Sur kəndləri azad edilib", - deyə prezident bildirib.

