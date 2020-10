Azad edilən kəndlər hansı rayonların tərkibinə daxildir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Hadrut qəsəbəsi və daha 8 kənd erməni işğalından azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şad xəbəri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev açıqlayıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Hadrut Xocavənd rayonunun inzibati ərazi vahidində qəsəbədir.

Çaylı kəndi əvvvəllər Ağdərənin tərkibində olub. 1992-ci ildə isə Tərtərin tərkibinə verilib.

Yuxarı Güzləklə Gorazıllı isə Füzulinin kəndləridir.

İşğaldan azad edilən Qaracallı, Əfəndilər, Süleymanlı, Qışlaq və Sur kəndləri isə ( çox vacib strateji yüksəklik) Cəbrayılın tərkibinə daxildir.

