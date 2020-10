Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtərin atəşə tutulması nəticəsində Azərbaycan Dövlət Televiziyasının maşını atəşə tutulub.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, nəticədə, AzTV-nin sürücüsü yaralanıb.

