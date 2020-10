Düşmən cəbhəboyu enerji xətlərini 330 dəfəyədək vurub

Erməni silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində müxtəlif gərginlikli xətlər 330 dəfəyədək vurulub, həmçinin 270-dən çox transformator və 1200-dək dayaq yararsız hala düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a “Azərişıq” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Aydınoğlu məlumat verib.

Məlumatda deyilir ki, bununla belə təmas xəttində 24 saat fasiləsiz xidmət göstərən “Azərişıq” əməkdaşları qısa vaxtda bu qəzaları aradan qaldırıblar:

"“Azərişıq” cəbhə xəttində işləyən əməkdaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlavə tədbirlər görüb. Xüsusi təhlükəli ərazilərdə çalışan əməkdaşlar gülləkeçirməyən gödəkçə və dəbilqələrlə təmin olunub. Məqsəd əməkdaşların təhlükəsizliyini qorumaqla yanaşı, zədələnmiş xətləri ən qısa vaxtda bərpa edib hərbi hissələri, xüsusi əhəmiyyətli binaları, həmçinin abonentləri elektrik enerjisi ilə təchiz etməkdir".

Qurum rəsmiai xatırladıb ki, cəbhədə yaşanan hadisələrlə əlaqədar olaraq ilk gündən etibarən “Azərişıq” sədri Vüqar Əhmədovun əmri ilə Xüsusi Qərargah yaradılıb:

"Sərhəd rayonlarına ezam olunan “Azərişığ”ın rəhbər heyəti vəziyyətə yerindəcə nəzarət edir və mütamadi olaraq əməkdaşları təlimatlandırır.





Cəbhə xəttində yerləşən rayonlara ehtiyat transformatorlar, naqillər, dayaqlar, ehtiyat hissələri və texnika göndərilib. Bütün cəbhə boyu rayonlarda xüsusi əhəmiyyətli binalar əlavə olaraq generatorlarla təmin edilib. Əlavə mal-materialla təminatda heç bir problem yaşanmır".





Onun sözlərinə görə, ordu sıralarına indiyədək “Azərişığ”ın 300-dən çox əməkdaşı könüllü olaraq qoşulub.

