Bu marketlərdə pozuntular aşkarlandı

Son günlərdə virusa yoluxanların sayının kəskin surətdə artması bu təhlükənin nə qədər ciddi olduğunu deməyə əsas verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ön cəbhədə olduğu kimi, koronavirusa qarşı mübarizədə də bir olmalı, birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Yolu isə çox sadədir – müəyyən olunmuş qayda və tələblərə əməl etmək!

Təəssüf ki, bəzi vətəndaşlar zəruri qayda və tələblərə əməl etmir, sahibkarlıq subyektləri isə infeksiyanın yayılmasının qarşısının alınması tədbirlərinə nəzarəti azaldırlar.

Nöqsanlara yol vermiş sahibkarlıq subyektləri barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq tədbirlər görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.