Gəncəyə erməni atəşi nəticəsində şəhər 29 nömrəli məktəbi ciddi dağıntılara məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov "Facebook" hesabında məlumat yayıb.

