Natiq Qarayev Ağdam rayonunun Novruzlu kəndindəndir.

27 ildir ki, məcburi köçkün kimi rayonun Qaradağlı kəndində yaşayır. 27 Sentyabrdan bu yana kənd sakinin evinin ətrafına 7 ədəd mərmi düşüb.



Metbuat.az fotoları təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.