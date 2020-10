Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) yeni səlahiyyət verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin oktyabrın 27-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilən və birinci oxunuşda müzakirə ediləcək "Tibbi sığorta haqqında” qanun layihəsində əksini tapıb.

Qanun layihəsinə əsasən, sığortaolunanların könüllü tibbi sığorta ilə bağlı mənafeyini həm də Mərkəzi Bank müdafiə edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.