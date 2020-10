“Ermənistanın mülki vətəndaşlara, xüsusilə uşaqlara qarşı müharibəsi davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün tvitter səhifəsində yazıb.

“Azərbaycanın Tərtər şəhərinə gələn “Smerç” raket hücumu nəticəsində 16 yaşlı yeniyetmə İsmayılzadə Orxan evlərinin bağçasında öldürülüb. Orxan xurma yığırdı, çünki indi mövsümüdür”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.