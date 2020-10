Ermənistan silahlı qüvvələri müntəzəm olaraq yerli mülki əhalini hədəfə alır. Nümunə olaraq bu gün Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə 9M528 "Smerch" raketinin atılması və yaşayış evinin həyətinə düşməsi faktını qeyd etmək olar.

Metbuat.az Tapqaraqoyunlu kəndində evlərdən birinin həyətinə düşən, lakin partlamayan raketin görüntülərini təqdim edir:

