Daxili İşlər Nazirliyi növbəti dəfə əhaliyə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

“Ermənistanın dövlət səviyyəsində terror siyasətini dəstəklədiyini, vaxtilə bizə qarşı çoxsaylı qanlı terror aktları törətdiyini unutmamalıyıq.

Gündəlik həyat ritmini pozmadan və təşvişə qapılmadan sayıqlığımızı bir an da olsa itirməməliyik!”

