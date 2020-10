Azərbaycan ordusunun bölmələri artıq Laçının Səfiyan kəndindədir, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.

"Oktyabrın 26-da saat 08.05-də Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini pozaraq Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan Ordusunun bölmələrini artilleriya atəşinə tutub", - deyə məlumatda bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.