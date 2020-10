Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim başçısı Araik Arutyunyanın keçirdiyi iclas uşaq bağçasında olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Xankəndindəki 3 saylı uşaq bağçasıdır.

“Dinc əhalini raketlərlə öldürən hərbi cinayətkardan başqa nə gözləmək olar”, - şəkli şərh edərkən Azərbaycan Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev tvitterdə qeyd etmişdi.

