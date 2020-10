İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun akademiyasında futbol oynayan və komandadan göndərilən 17 yaşlı Ceremi Vinsten intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan rəsmi açıqlama yayımlanıb. Onun intihar səbəbi ilə bağlı ailəsindən açıqlama verilməsə də, futbolçunun klubdan ayrıldığı üçün depressiyaya düşdüyü güman edilir.

Mənbə: Hürriyet

