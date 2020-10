Ermənistan məhbusları Qarabağa göndərir

Ermənistanda hərbi qulluqçu çatışmazlığı səbəbindən hökumət artıq məhbusları da həbsxanalardan çıxarıb Dağlıq Qarabağa döyüşə göndərir.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan Baş prokurorluğunun mətbuat katibi Arevik Xaçatrian məsələyə ilə bağlı bildirib ki, 28 oktyabr tarixinə olan məlumata görə 12 nəfər məhkum barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib, daha 4 nəfər şərti olaraq erkən azadlığa buraxılıb.

Prokurorluq rəsmisi qeyd edib ki, onların hamısı könüllü olaraq cəbhəyə yollanacaq. Vəziyyətin həssas olduğunu nəzərə almaqla hər kəsə fərdi yanaşma göstərilir.

