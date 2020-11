Koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada ümumilikdə 46 823 515 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusdan 1 205 321 xəstə ölüb, 33 756 847 nəfər sağalıb.

Asiyada 13 768 265, Şimali Amerikada 11 318 926, Avropada 10 182 762, Cənubi Amerikada 9 709 533, Afrikada isə 1 805 820 nəfərdə virus aşkarlanıb.

Virusa yoluxma sayı bir milyonu keçən dövlətlər ABŞ (9 473 911 nəfər), Hindistan (8 229 322 nəfər), Braziliya (5 545 705 nəfər), Rusiya (1 636 781 nəfər), Fransa (1 413 915 nəfər), İspaniya (1 264 517 nəfər), Argentina (1 173 533 nəfər), Kolumbiya (1 083 321 nəfər) və Böyük Britaniyadır (1 034 914 nəfər).

İranda 620 491, Türkiyədə 377 473, Ermənistanda 92 254, Gürcüstanda isə 40 727 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 56 444 nəfərin 740-ı ölüb, 44 157-si sağalıb.

Mənbə: Koronavirus.info

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.