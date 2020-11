Azərbaycanı Avropa Liqasında təmsil edən “Qarabağ” bu gün növbəti matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi İ qrupunun növbəti oyununu “Sivasspor”a qarşı keçirib.

Türkiyədə keçirilən qarşılaşma "Sivasspor"un 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.