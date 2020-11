Erməni təxribatı nəticəsində ölən mülki şəxslərin sayı AÇIQLANDI

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əhalinin yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində baş vermis itkilərlə bağlı son məlumat açıqlanıb.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə bu saatadək:

Həlak olmuş dinc sakinlərin sayı – 94;

Yaralanmış dinc sakinlərin sayı – 414;

Yararsız vəziyyətə düşmüş yaşayış evlərinin sayı- 3410;

Yararsız vəziyyətə düşmüş çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı – 120;

Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı 512-dir.

