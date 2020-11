Rus sülhməramlıları Laçın dəhlizindəki postları BELƏ YOXLAYIR - FOTOLAR

Yolun açılması sayəsində şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməyə, ərzaq və mal daşımağa şərait yaradacaqdır.

Metbuat.az Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əsasən xəbər verir ki, Rusiya sülhməramlıları Dağlıq Qarabağdakı Laçın dəhlizindəki müşahidə məntəqələrindən keçən bütün mülki nəqliyyat vasitələrinə nəzarət edirlər.

Sülhməramlı kontingentin əsgərləri müşahidə məntəqələrindən keçən bütün avtomobillərdə silah və partlayıcı maddə olub olmadığını yoxlayırlar.



Hərbi polis Laçın dəhlizindən Xankəndinə gedən bütün yol boyunca patrul xidməti həyata keçirir.



Yolun təhlükəsizliyi bütün marşrut boyunca müşahidə postları yerləşdirmiş rus sülhməramlıları tərəfindən təmin edilir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan başçıları - İlham Əliyev, Vladimir Putin, Nikol Paşinyan Qarabağda atəşkəsə dair birgə bəyanat qəbul ediblər. Bu bəyanata əsasən Dağlıq Qarabağda tam bir atəşkəs 10 Noyabrda qüvvəyə minib.

Atəşkəsə və hərbi əməliyyatlara nəzarət etmək üçün Rusiya Federasiyasının bir sülhməramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında 1.960 hərbçi, 90 zirehli personal daşıyıcısı, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnika yerləşdirib.

