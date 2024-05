Reper Kosta Tiç həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun rəsmi "Instagram" hesabında məlumat verilib. Cənubi Afrikalı reperin səhnədə öldüyü qeyd edilib.

Bildirilir ki, 27 yaşlı reper xroniki yorğunluq səbəbindən vəfat edib.

