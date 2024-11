Rəşad İlyasovun xanımı tanınmış həkim imiş - FOTO

Əməkdar artist Rəşad İlyasovun həyat yoldaşı Gülnarə İlyasova ilə necə tanış olmalarından danışıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə o, "Elgizlə izlə" verilişində bildirib.

Gülnarə İlyasova 50 yaşı tamam olan həyat yoldaşını təbrik edərək tanışlıq hekayəsini bölüşüb. Onun sözlərinə görə, Rəşad onu ilk dəfə rəfiqəsinin toyunda görüb və görüşmə təklifi göndərib. Daha sonra aralarında sevgi münasibəti yaranıb.

Qeyd edək ki, Gülnarə İlyasova tanınmış həkim-pediatrdır. Onların bir oğul və bir qız övladı var.

