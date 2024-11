Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Donald Tramp arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ərdoğan Trampı seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib və yeni dönəmdə Türkiyə-ABŞ əməkdaşlığını daha da gücləndirmək arzusunda olduğunu vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Ərdoğan bir gün əvvəl "X" hesabında paylaşım edərək Trampı təbrik etmişdi.

