Müğənni Şöhrət Məmmədov ailə həyatı qurur.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda müğənninin toy mərasimi Bakı şəhərində yerləşən şadlıq saraylarından birində keçirilir.

Qeyd edək ki, toy mərasimində müğənninin yaxınları və sənət dostları iştirak edirlər.

