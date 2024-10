3 bürcün xoşbəxt dövrü başladı - Xəyalları gerçək olacaq

Astroloqlar payızın sonunda bəzi bürclərin uzun müddətdir xəyal etdikləri şeyi alacağını təklif edirlər.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən xəbərinə görə, bu çox tezliklə baş verəcək.

Təfərrüatlar

Xoşbəxtlik Buğa bürcünə gələcək. Onların əzmkarlığı, nəhayət öz nəticəsini verəcək. Onlar yalnız çoxdan gözlədiklərini deyil, həm də yeni səviyyəyə və yeni istəklərə çıxış əldə edəcəklər.

Qızlar ən əziz arzularını şəxsi və ya iş həyatında həyata keçirirlər. Sevgi sahəsində də şanslı olacaqlar. Onlar həzz alacaq və özləri ilə fəxr edəcəklər.

Əqrəblər çoxdan istədikləri yerə gedə biləcəklər. İmkanlar istəklərə uyğun artacaq. Həm də yeni arzuların yaranmasına səbəb olacaq enerji bolluğu olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.