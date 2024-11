Ən uzunömürlü 3 bürc - 80-dən çox yaşayırlar

Bürclər insanlara fərqli xüsusiyyətlər qazandıra bilir. Astroloqlara görə, maraqlı məqamlardan biri də bürclərə görə insan ömrünün uzunluğu da fərqlidir. Məsələni süni intellektə soruşduqda bəzi bürclərin digər bürclərə nisbətən daha uzunömürlü ola biləcəyi cavabını alırıq. Bəs 80 yaşı keçmək ehtimalı yüksək olan o üç bürc hansılardır?

Metbuat.az ən uzunömürlü hesab olunan üç bürcü təqdim edir:

Oğlaq bürcü

Qətiyyətli və məsuliyyətli olması ilə tanınan Oğlaqlar uzun ömürlü bürclər arasında göstərilə bilir. Səbəb isə çalışqan olmaları ilə yanaşı, sağlam həyat tərzinə önəm vermələridir.

Balıq bürcü

Duyğusal və sosial münasibətlərə dəyər verən Balıqlar bu xüsusiyyətlərinin sağlamlıqlarını müsbət təsirləndirdiyi bürclərdən biri sayılır. Bu da onların daha uzun ömürlü ola biləcəyinə işarə edir.

Qız bürcü

Süni intellektə görə, diqqətli və planlı olmaları ilə seçilən Qızlar stress idarəsində bacarıqlı olduqları üçün sağlamlıqlarına daha çox diqqət ayırırlar. Bu da onların ən uzunömürlü bürclərdən biri olmasına səbəb ola bilər.

Qeyd edək ki, adı çəkilən bürclərin daha uzunömürlü olması süni intellektə əsasən irəli sürülüb. Balıq, Oğlaq və Qız bürcü insanlarının ümumi sağlamlıq vəziyyətlərinin yaxşı olması və 80 yaşını keçmə ehtimallarının yüksək olduğu təxmin edilir.

