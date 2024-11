Peres Ançelottinin yerinə onu gətirir - Razılıq əldə edildi

Həm liqada, həm də Çempionlar Liqasında uğursuz oyun nümayiş etdirən "Real Madrid" komandaya Xabi Alonsonu gətirmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çempionlar Liqasında “Milan”a 1-3, “El Klasiko”da “Barselona”ya 0-4 hesablı məğlubiyyət Ançelottinin “Real”dan göndərilməsi məsələsini gündəmə gətirib. “Real Madrid”in “Qızıl top” mərasiminə qatılmaması və Vinisiusun mükafatı almaması Avropa futbolunda böyük əks-səda doğurub.

“Real Madrid” rəhbərliyinin tədbirə qatılmaması bəzi dairələr tərəfindən hörmətsizlik kimi qəbul edilib. Ançelottinin idarəçiliyində yaşanan bu problemlərə görə Florentino Peresin italyan çalışdırıcıya inamının azaldığı bildirilir. BİLD qəzetində yer alan xəbərə görə, “Real” rəhbərliyi Ançelottinin bu mövsümün sonuna qədər komandada qalmasına razılıq verib. Yeni mövsümdə “Real”, Xabi Alonsonu gətirmək istəyir. Peresin Alonso ilə ilkin razılıq əldə etdiyi iddia edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.