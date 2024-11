Basketbol millimiz səfərdə Polşa ilə qarşılaşacaq

Azərbaycanın qadın basketbolçulardan ibarət yığması AVRO-2025-in qrup mərhələsində bu gün səfərdə Polşa yığması ilə üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, C qrupunda baş tutacaq qarşılaşmaya Bakı vaxtı ilə 23:30-da start veriləcək.

Görüşü Coş Boue (Böyük Britaniya), Kristina Simanoviç (Latviya) və Mariya Siriç (Serbiya) idarə edəcəklər.

Qeyd edək ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu Azərbaycan millisi ilk oyunda Litvaya 63:99 hesabı ilə uduzub. Komanda ikinci matçda Belçikaya da yenilib - 28:136.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.