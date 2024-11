​“Fənərbaxça” Osimhen üçün hərəkətə keçdi

“Fənərbaxça” icarə əsasında "Qalatasaray"da çıxış edən Viktor Osimheni transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça”nın futbolçu üçün təklif irəli sürdüyü iddia edilir. Türkiyə mediasının iddiasına görə, “Fənərbaxça”, “Napoli”nin idman direktoru ilə görüşmək üçün klubun nümayəndələrinə tam səlahiyyət verib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Qalatasaray"ın Viktor Osimheni birədəfəlik transfer etmək üçün hərəkətə keçdiyi barədə xəbərlər dərc edilib. "Qalatasaray"ın prezidenti Dursun Özbek, "Osimhenin transfer haqqını sponsorluq yolu ilə alacağınıza dair xəbərlər var” sualına, “Viktor Osimhen bu mövsüm oyunçumuzdur və onun performansı yerindədir. “Qalatasaray”ın növbəti transferləri üçün vaxtımız var, o zaman bunu nəzərə alacağıq” - deyə cavab vermişdi.

