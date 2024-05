Ən küsəyən bürclər onlardır

Astroloji araşdırmalar göstərir ki, bəzi bürclər çox küsəyəndir. Onlar adi halda belə, ən yaxın dostlarından küsə bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Xərçənglər asanlıqla deyə bilərik ki, ən həssas insanlardır. Mehriban olmalarına baxmayaraq, onların cəsarətli bir kimyası var. Tənqidlərə məruz qalanda dərhal etiraz edir və müdafiəyə qalxırlar. Arxadan vurulma hissi Xərçəngləri ağrıdır. Sevgilisinin laqeydliyi, soyuqluğu və ya kobud davranışı Xərçəngləri emosional olaraq incidir.

Balıqlar sadəlövh və emosional xasiyyəti pis rəftara dözə bilməz. Qoç və ya Şir bürcü kimi hirslənmirlər, amma inciyirlər. Bəzən kiçik bir məsələdən belə narahat olduqları üçün yatmaya bilərlər. Onların nəzakətli və tolerant yanaşması ilə bəzən incidiklərinin fərqinə varmaya bilərsiniz.

Əkizlər cəmiyyətdə mədəniyyətsiz yanaşan insanlara eyni kobudluqla cavab vermirlər. Kimə qarşı çıxırlarsa, qalib gəlməyə çalışırlar. Ancaq eyni kobud rəftarlara məruz qalsalar, çox üzüləcəklər. Yaxşı niyyətləri sui-istifadə edildikdə onları narahat edir. Çox incidikləri hallarda ağlayaraq özlərini sakitləşdirirlər.

