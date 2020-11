Ermənistan müdafiə nazirinin istefasından sonra qurumun mətbuat katibi Şuşan Stepanyan da istefa verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Sputnik Armeniya” yayıb.

Həmçinin bildirilib ki, müdafiə naziri David Tonoyanın istefa qərarı ona məxsus deyil.

