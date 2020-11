"Toppuş bacı"da yenidən şiş tapıldı: “Elə bildik, həyatla vidalaşıram” - VİDEO

Əməkdar artist Tünzalə Əliyevada yenidən şiş tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa özü məlumat verib.

"Birinci MRT-dn sonra balacalaşma var. Bu artıq bədənimin 4-cü hissəsindədir. Güman edirəm ki, bununla da bitəcək. Çünki bədənim artıq kimyalara davam gətirmir. Sonuncu kimyanı qəbul edəndə 21-22 gün fasilə verməli idim. Amma bu dəfə arada olan məsafə çox oldu. Təsəvvür edin ki, son dəfə mənə kimya köçürməli olanda evdə pis hala qaldım. Məni evdən atamgilə apardılar. Çünki biz elə başa düşdük ki, mən artıq həyatla vidalaşıram"- deyə o, bildirib.

