Polis polkovniki Nəriman İmanovun Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunaraq, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlı yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir.

Bu barədə Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinə (DİN) istinadən məlumat verir.

