Bakı şəhər, Xətai rayonu 56 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Hicran Qarabəyli vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o, 63 yaşında dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

