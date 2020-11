İşğalçıların ləyaqətsiz davranışının başqa bir nümunəsi Kəlbəcərdə aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları şəhərə daxil olarkən 1993-cü ildə azərbaycanlılardan alınan avtomobillərin nömrələri ilə örtülmüş bir divarla rastlaşıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.