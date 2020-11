Binəqədinin icra başçısı özünə yeni müavin TƏYİN ETDİ

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətində (RİH) yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Süleymanova Sevinc Məmməd qızı Binəqədi RİH başçısı Aparatının İctimai-siyasi və humanitar məsələlər üzrə müavini təyin edilib.

Qeyd edəki, Sevinc Məhəmməd qızı Süleymanova 31 avqust 1975-ci ildə Oğuz rayonunda anadan olmuşdur. 1982-1992-ci illərdə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu H.Cəbrayılov adına 99 № li tam orta məktəbdə təhsil almışdır. 1997-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki Slavyan Universiteti) Rus dili və ədəbiyyatı ixtisasını, 2004-cü ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə tam yenidənhazırlanma kursunu, 2012–ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2011-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon Təşkilatının Qadınlar Şurasının İdarə Heyətinin üzvüdür.

Əmək fəaliyyətinə 1997-ci ildə Binəqədi rayonu R.İmanov adına 205 № li tam orta məktəbdə rus-dili və ədəbiyyatı müəllim kimi başlamış, 1998-2019-cu illərdə Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini olaraq davam etmişdir. 2019-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Analitik təhlil və proqram təminatı şöbəsinin məsləhətçisi vəzifəsində çalışıb.

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 23 noyabr 2020-ci il tarixli 104 saylı əmri ilə Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. Dövlət qulluğunun kiçik müşaviridir.



Ailəlidir, üç övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.