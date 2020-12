Müzəffər Azərbaycan Ordusunun əsgərləri qələbə sevinclərini yaşamaqda davam edirlər.

Sosial şəbəkədə yayılan videoda əsgərlərin rəqs etməsi əks olunub.

Həmin videonu təqdim edirik:

