Uzun müddətdir ekranlardan uzaq olan Məryəm Üzərli ilə bağlı yeni xəbər var.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ikinci övladını dünyaya gətirməyə hazırlaşan Məryəm sosial şəbəkədə yeni foto paylaşıb.

Belə ki, daha çox keçmiş fotolarını paylaşan aktrisa yeni görüntüsünü "İnstagram" hesabının hekayə bölümündə paylaşmaqla kifayətlənib.

(big.az)

