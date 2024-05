Putin Paşinyanla görüşdü

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, liderlərin 2023-cü ilin dekabrından bəri ilk görüşüdür. Kreml qeyd edib ki, bundan sonra Putinlə Paşinyan arasında faktiki olaraq heç bir əlaqə olmayıb, ona görə də bugünkü söhbət xüsusilə vacibdir.

Rusiya tərəfi həmçinin bəyan edib ki, Moskva ilə İrəvan arasında münasibətlər ağır günlər yaşayır: iki ölkə arasında təmaslar azalıb, Ermənistan nümayəndələri həm Rusiyanı, həm də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını tənqid edirlər.

