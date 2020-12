28 ildən sonra azərbaycanlılar tərəfindən Şuşada Yeni il yolkası qurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı foto sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Belə ki, hazırda Şuşada hərbi xidmətini davam etdirən hərbçilərimizdən biri ərazidə qurulan bayram yolkasının yanında şəkil çəkdirib.

