Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 36 nəfər saxlanıldı

Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 36 nəfər saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, may ayının 14-də saat 00:15-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının “Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində 12 nəfər (8-i azyaşlı uşaq), saat 02:10-da isə “Şəmkir” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində 24 nəfər (16-sı azyaşlı uşaq) Azərbaycan vətəndaşı sərhəd naryadının sayıqlığı nəticəsində Gürcüstandan Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən saxlanılıb.

Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

