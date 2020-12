ATV kanalında yayımlanan "Bizimləsən" proqramının aparıcısı Zaur Bəxşəliyev qazimiz Həsən Müzəffərliyə avtomobil hədiyyə edib.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, avtomobil canlı efirdə qazimizə təqdim edilib

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.