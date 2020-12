Azərbaycanda tanınmış psixiatr-alim Əliağa Həsənov koronavirusdan vəfat edib.

Bu barədə Publika.az məlumat yayıb.

Bir müddətdir koronavirusa yoluxan və müalicə olunan psixiatr dünyasını dəyişib.



