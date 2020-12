Sabah bu yollar bağlı olacaq - SİYAHI

10 dekabr 2020-ci ildə Bakının mərkəzi Azadlıq meydanında "Zəfər paradı" keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a məlumat verən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, texnikaların hərəkəti və hərbi yürüş Nobel prospektindən başlayaraq, Ağ Şəhər Bulvarına bitişik ərazidən keçərək Dəniz vağzalı, Azadlıq meydanı, Bayıl qəsəbəsi bə Bibiheybət məscidi istiqaməti üzrə nəzərdə tutulub.

Onun sözlərinə görə, keçirilən tədbirin təhlükəsizliyinin təmini, parad iştirakçılarının sərbəst hərəkətinin təşkil edilməsi məqsədilə Azadlıq meydanı istiqamətinə paralel və kəsişən bütün küçə və prospektlərdən avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulur.

Belə ki, tədbir tam başa çatanadək həmin istiqamətlər üzrə:

V.Əsədov deib ki, həmin istiqamətlər üzrə şəxsi avtomobillərdən istifadə süni sıxlığın və ya tıxacların yaranmasına səbəb ola bilər:

“Bu səbəbdən də bir daha xahiş edirik kiŞ, ölkə əhəmiyyətli tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün qaydalara düzgün əməl edilsin”.

