Bakıda iki həkim koronavirusdan öldü - FOTO

Bakıda iki həkim koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİ) məlumatda bildirilib.

Qeyd edilib ki, bunlar 8 saylı Şəhər poliklinikasının həkim-terapevti Həbibə Nəzərova və M.Ə. Əfəndiyev adına 2 nömrəli Şəhər klinik xəstəxanasının həkim-terapevti İntizar Məmmədovadır:

"Onlar koronavirusla mübarizənin ön cəbhəsində dayanan həkimlərimizdən idi. Hər iki həmkarımız yüzlərlə koronaviruslu xəstəyə yenidən həyat bəxş edib. Lakin çox təəssüf ki, özləri də bu amansız xəstəliyin qurbanına çevrilərək həyatlarını itiriblər".

