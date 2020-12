Prezident İlham Əliyev Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə bağlı “İnstagram”da paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının paylaşımında Ulu Öndərin aşağıdakı sözləri yer alıb: “Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir”.

