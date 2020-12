“8 Noyabr” metrosunun görüntüsü - FOTO

Vətən Müharibəsindəki qələbənin şərəfinə “8 Noyabr” adlandırılan metrostansiyanın girişinə artıq adı yazılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Metropoliteninin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov “Qafqazinfo”ya açıqlamasında bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Nəsimi rayonu, Ceyhun Səlimov küçəsi, 1065-ci məhəllə ünvanında yerləşən stansiyaya “8 Noyabr” adı verilib. Artıq girişə stansiyanın adı yazılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı Metropoliteninin yeni stansiyası Zəfər günü münasibətilə “8 Noyabr” adlandırılıb.

