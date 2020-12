“Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev münaqişənin nizamlanmasının nə zaman siyasi mərhələyə keçəcəyi ilə bağlı suala cavabında deyib.

H. Hacıyev qeyd edib ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib və bu istiqamətdə fəaliyyətimiz davam edir.

