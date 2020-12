Səbail rayon Məhkəməsində Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı İsmayıl Vəliyev və onunla birgə saxlanılan digər vəzifəli şəxslər barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı təqdimatlara baxılıb.

APA-nın məlumatına görə, hakim Rəna Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən proseslərdə təqdimatlar təmin edilib.

Qərara əsasən, təqsirləndirilən şəxslər barəsində seçilmiş həbs qətimkan müddətləri 3 ay uzadılıb.

