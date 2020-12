Daxili İşlər orqanlarında növbəti kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az “unikal.org”a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis polkovniki, hüquq elmləri doktoru Əhmədov Mahir Bayram oğlu DİN-in Polis Akademiyası rəisinin birinci müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki, o, 04.02.1992-ci ildən 28.11.2020-ci il tarixədək DİN-in Polis Akademiyası rəisinin tədris və elmi işlər üzrə müavini vəzifəsində xidmət edib.

